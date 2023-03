Getuigenoproep explosie in portiek in Amsterdam-West

Rond 04.30 uur krijgt het Operationeel Centrum meerdere meldingen van een explosie in een portiek aan het John Lockehof. Ter plaatse zien agenten dat er in de portiek en voor een specifieke woning een enorme ravage is. De schade is dusdanig dat een bewoonster haar woning niet uit kan. Niemand is gewond geraakt desalniettemin zijn bewoners van het complex enorm geschrokken. Specialistische eenheden hebben ter plaatse onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat kort na de explosie een persoon met een voertuig zou zijn weggereden. De recherche spreekt graag met getuigen die meer weten over deze persoon.

Getuigenoproep

Heeft u informatie dat het onderzoeksteam kan helpen? Heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld RingMyDoorbell of van een dashcam? Dan ontvangt de recherche die graag. Andere informatie is ook welkom. Via onderstaande mogelijkheden kunt u uw beelden uploaden. Vergeet u alstublieft niet tijdens het bellen proces-verbaalnummer 2023051335 door te geven aan de centralist.

foto: Intervisual Studio