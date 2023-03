Gewapende overval op supermarkt in Den Haag

Rond 20.50 uur kwamen vlak voor sluitingstijd twee mannen de supermarkt in. Bewapend met een mes riepen ze om geld, waarop de aanwezige winkeleigenaar in paniek de winkel uitrende. De overvallers hebben geld en sigaretten meegenomen en zijn weggerend over de Brinckerinckstraat richting de voetbalvelden. De twee verdachten droegen allebei gezichtsbedekking en donkere kleding.

Getuigen gezocht

De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Heeft u zaterdagavond 4 maart voorafgaand, tijdens of na de overval iets opvallends gezien in de buurt van de supermarkt aan de Anna Bijnslaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten via 0900-8844 of anoniem via M.: 0800-7000.