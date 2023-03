Minderjarigen verhoord voor beroving in Leiderdorp

Leiderdorp - De politie verhoorde afgelopen week in totaal vijf verdachten in verband met hun mogelijke betrokkenheid bij een straatroof in Leiderdorp. Daar werden op 25 februari een 14-jarige jongen uit Leiderdorp en 15-jarige jongen uit Zoeterwoude onder bedreiging beroofd van hun spullen. De beslissing omtrent de vervolging van de verdachten ligt op dit moment bij het OM.