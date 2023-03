Ramkraak bij elektronicazaak in Breda

Bij de desbetreffende winkel werd rond 01.15 uur met een roodkleurige MG tegen de pui aangereden. Vervolgens lukte het om naar binnen te gaan en meerdere elektronische spullen mee te nemen. Hoewel de politie snel op de locatie was, hield zij niemand meer aan. Het gebruikte voertuig bleef achter en is in beslag genomen. Agenten doen onderzoek, waarbij zij onder andere camerabeelden bekijken en een buurtonderzoek doen.

Heeft u informatie?

De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2023057013.