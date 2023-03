Politie houdt persoon aan na steekincident

Rond 21.10 kwam er een melding binnen dat er in een gebouw een persoon een andere persoon gestoken had. De beveiliging heeft de verdachte staande gehouden en de politie geinformeerd. Inmiddels was het slachtoffer weg nadat deze had aangegeven geen medische hulp nodig te hebben. De aangehouden persoon is meegenomen naar het politiebureau. Korte tijd later is ook het slachtoffer opgespoord en meegenomen naar het bureau voor een aangifte. De politie stelt een onderzoek in.