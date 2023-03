Gaslekkage door koperdiefstal in Assen: getuigen gezocht

Omstreeks 18:30 uur ruikt een passant een sterke gaslucht rond een huis aan de Torenlaan. Uit metingen van de brandweer en netbeheerder werd duidelijk dat de hele woning was volgelopen met gas. Daarop is GRIP 1 ingesteld en de woonhuizen en panden in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners en gebruikers zijn in een nabijgelegen kerk ondergebracht. Uit de eerste bevindingen ter plaatse werd snel duidelijk dat het gaslek is ontstaan door de diefstal van koperen gasleidingen. Rond 21:30 uur werd sein veilig afgegeven en konden bewoners terug naar hun huis.

Diefstal tussen zondagavond en maandagmiddag

De politie is een onderzoek gestart. Dinsdag doen specialisten sporenonderzoek in de woning. Er is met omwonenden gesproken en we kijken we naar camerabeelden.

De diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen zondagavond 22:30 uur en maandagmiddag 18:30 uur. Heeft u in deze periode iets opvallends gezien rondom de woning? Zag u bijvoorbeeld personen die langere tijd in of rondom de woning waren? Of een auto die opvallend geparkeerd stond? Neem dan contact op met de politie. Ook als u in bezit bent van een beveiligings- of deurbelcamera waarop mogelijk de diefstal of de verdachte(n) te zien zijn, komen we graag met u in contact.

U kunt bellen naar 0900-8844. Wilt u uw tips liever anoniem doorgeven? Bel dan 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.