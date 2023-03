50-jarige vrouw overvallen op de Middenweg

Het slachtoffer, een 50 jarige vrouw, verlaat omstreeks 23.15 uur het café op de Middenweg ter hoogte van het Christiaan Huygensplein. Samen met nog twee personen loopt ze naar haar auto die geparkeerd staat op de parkeerplaats gevestigd achter het grand café. Ze komt aan bij haar auto en legt haar persoonlijke spullen in de auto als er plotseling twee mannen naar haar toe komen gerend. De verdachten gebruiken geweld en beroven het slachtoffer van haar handtas en nemen spullen uit de auto mee. De twee rennen vervolgens rechtsaf de Middenweg op in de richting van de Van ’t Hofflaan. Het slachtoffer is niet gewond geraakt, maar zeer aangedaan en geschrokken van deze overval. Het slachtoffer kan de twee verdachten als volgt omschrijven:

- Donker getinte huidskleur

- 20 á 25 jaar oud

- Tenger, smal postuur

- Volledig in het donker gekleed

- Mogelijk gezichtsbedekking op

- Mogelijk een muts of pet op

In de Van ’t Hofflaan worden een aantal persoonlijke eigendommen van het slachtoffer teruggevonden. Deze zijn weer terug bij de vrouw, maar de verdachten zijn er wel vandoor met een geldbedrag.

De recherche is op zoek naar camerabeelden van de omgeving rondom het grand café en de Van ’t Hofflaan. Heeft u camerabeelden? Of heeft u mogelijk eerder op de avond al iets verdachts gezien in de omgeving van de parkeerplaats? Laat het ons weten via onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem.

Zaaknummer 2023052016