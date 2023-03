Vanavond in opsporingsprogramma’s aandacht voor gevonden overleden baby

De overleden baby werd gevonden bij de Schuwacht in Lekkerkerk, op vrijdag 3 maart rond 13:00 uur. Ze lag in een donkergrijze plastic zak. Het is goed mogelijk dat het kindje vanaf een andere locatie aan de Lek in het water is gelaten. Het onderzoeksteam probeert te achterhalen wie de baby is, wat er is gebeurd en wat de oorzaak van haar overlijden is. Ook maakt de politie zich zorgen over of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. In de uitzending van Opsporing Verzocht en Team West doen we een getuigenoproep.

40-jarig slachtoffer van steekincident overlijdt

De 40-jarige Karim el Kadi werd op zondag 26 februari in een portiek aan de Erasmusweg in Den Haag rond 18:15 uur gestoken. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Op dit moment hebben we nog geen idee wat zich in het portiek heeft afgespeeld. Daarom zijn wij op zoek naar getuigen. In de tv-uitzendingen wordt een foto getoond van het slachtoffer en foto’s van mogelijke getuigen.

Bankhelpdeskfraude in Den Haag

In Team West besteden we ook aandacht aan een slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Een inwoonster van Den Haag werd op vrijdag 23 september opgelicht door een zogenaamde bankmedewerker. Hij wist haar bankpas af te troggelen, waarmee vervolgens op verschillende locaties werd gepind, zoals op de Volendamlaan en in de Bijenkorf in Den Haag. We tonen camerabeelden van de twee pinners.

Vrouw met hondje wordt gestoken in Den Haag

Een 77-jarige mevrouw ging op vrijdag 23 december rond 21:00 uur haar hondje uitlaten met haar rollator. Toen ze aan de voorkant van de flat liep, aan de Sportlaan in Den Haag, werd ze onverstaanbaar aangesproken door een man. Ineens begon hij haar te stompen. In het ziekenhuis bleek ze meerdere keren in haar zij te zijn gestoken. In Team West zien we een reconstructie van dit steekincident en doen we een getuigenoproep.

