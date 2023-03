Verdachten aangehouden na achtervolging

Naaldwijk - Bij een controle van een voertuig op de Middel Broekweg zijn in de nacht van maandag op dinsdag (6 op 7 maart) twee verdachten op de vlucht geslagen. De bestuurder is na een achtervolging aangehouden. Hij was onder invloed en had geen geldig rijbewijs.