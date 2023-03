65-jarige man in gezicht geschopt

De scooterrijder droeg een zilverkleurige helm met een blauwe bliksemschicht aan de zijkant en had het kenteken van zijn scooter afgeplakt. De drie jongens kwamen uit de richting van de Vrouwenpolderstraat op de man aflopen. Alle drie droegen ze een zwarte hoodie en een van hen liep op badslippers. Zij begonnen de man uit te schelden, waarna één van de jongens de man in zijn gezicht schopte. Na de mishandeling gingen ze er vandoor.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt deze zaak en vraagt getuigen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben van de omgeving van de G.B. de Vroomenstraat zich te melden bij de politie. Heeft u informatie die dit onderzoek kan helpen? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.