Getuigen gezocht Rozenhof in Dordrecht

Het is vroeg in de ochtend als de politie een melding krijgt dat er een persoon ligt in het parkje aan de Rozenhof. Als de agenten aankomen, treffen zij de vrouw aan. Zij is op dat moment bij bewustzijn maar niet aanspreekbaar. De agenten zien dat het niet goed gaat met de vrouw en laten met spoed een ambulance komen. Enkele minuten later startte het ambulancepersoneel de behandeling, maar dan verslechterd de toestand van de vrouw waardoor zij gereanimeerd en zelfs ter plekke geopereerd moest worden.

Getuigen

Getuigen hebben verklaard de vrouw eerder die maandag aan het einde van de dag te hebben gezien in datzelfde parkje in de aanwezigheid van twee mannen. Volgens verklaringen zouden zij de Russische taal met elkaar hebben gesproken. Het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die tussen maandag 6 maart 15:30 uur tot dinsdag 7 maart 07.15 uur in het parkje aan de Rozenhof zijn geweest. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact met ons op via onderstaande