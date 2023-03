Getuigen gezocht vechtpartij station Goes

Meerdere getuigen meldden maandag 6 maart rond 15.15 uur dat er een vechtpartij was op het station in Goes. Een man zou hierbij een mes hebben getrokken. De verdachte is daarna in de trein gestapt. De politie doet verder onderzoek en bekijkt camerabeelden. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 bereikbaar of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.