Tweede ‘aanslag’ op Tilburgse coffeeshop

Explosie nabij coffeeshop Tilburg

Meerdere getuigen melden zaterdag 18 februari jl. rond 04.00 uur een explosie nabij de coffeeshop. Aan de Gasthuisring. Net voor de knal en een enorme lichtflits gooit een persoon iets brandends naar de zaak. Een fietser rijdt daar kort voor de explosie nog voorbij maar kruipt wellicht door het oog van de naald. Na de knal ontstaat op straat een kleine brand. Een omstander grijpt snel in en blust dit. Er raakt niemand gewond. De dader staat op beeld. In de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 oktober 2022 rond 01.15 uur gooit een man nabij dezelfde coffeeshop een scherpe handgranaat op straat. Het gevaarlijke explosief gaat echter niet af omdat een stuk tape de ontsteking blokkeert. Het vrijgeven van die beelden met daarop de dader heeft nog niet geleid tot een identificatie.

Mishandeling in Zevenbergen

Een 21-jarige man loopt op zaterdag 9 juli 2022 omstreeks 01.15 uur na een horecabezoek samen met een huisgenoot over de Zuidhaven. Twee jongens komen op hen af. Zonder enige aanleiding slaan beide knapen de aangever meerdere keren tegen de borst en in het gezicht. Hij belandt op de grond waarna ze hem ook nog tegen het lichaam trappen. Een 38-jarige man die daarna een foto van de daders wil maken wordt dan zelf door hen mishandeld. Ze slaan hem met gebalde vuist meerdere keren in en op het gezicht en duwen hem met kracht tegen de etalage van een winkel.

Er zijn geen beelden van de mishandelingen zelf. De vermoedelijke daders zijn echter later wel gefilmd tijdens een supermarktbezoek. We tonen in de uitzending de beelden maar maken de verdachten onherkenbaar omdat het vermoedelijk om minderjarigen gaat. Ze krijgen daarom van de officier van justitie een week de tijd om zich te melden. Doen ze dit niet dan tonen we in de uitzending ook hun gezichten.

Bankpasfraude (spoofing) in Waalwijk

Een 68-jarige vrouw uit Waalwijk is slachtoffer geworden van bankfraude. Een oplichtster die zich uitgeeft als medewerkster van de RABO bank belt haar op zaterdag 3 september 2022 aan het begon van de avond op. Tijdens het gesprek geeft de zogenaamde bankmedewerkster aan dat er fraude met de rekening heeft plaats gevonden. Ze heeft de bankpas en reader nodig zodat zij een en ander recht kan zetten. Even later worden die spullen door een handlanger opgehaald. Later blijkt dat dezelfde avond in Waalwijk op bij pinautomaten op de Mr van Coothstraat en Stationsstraat honderden euro’s van haar rekening wordt opgenomen. De pinner staat op beeld



Uitzendingen

Maandagavond om 17.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.