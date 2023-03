Drugslab opgerold in Emmen

De politie kwam het lab in de wijk Emmerschans op het spoor tijdens een lopend politieonderzoek in de Eenheid Zeeland-West Brabant. Het spoor kwam uit bij het pand aan de Boslaan. De twee verdachten konden hier op heterdaad worden aangehouden op verdenking van de productie van synthetische drugs en voorbereidingshandelingen voor het produceren van synthetische drugs.

De aanwezige spullen zijn door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie onderzocht, zijn afgevoerd en worden vernietigd.

Georganiseerde criminaliteit

Productie en handel van synthetische drugs vallen net als witwassen onder ondermijnende criminaliteit. Criminelen maken voor de illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Voor politie en OM heeft de aanpak van ondermijning een grote urgentie. Ondermijnende criminaliteit zorgt voor onveilige situaties en het ontwricht de samenleving.

Tips

Heeft u informatie of tips die ons kunnen helpen bij dit onderzoek? Of heeft u in de omgeving van de Boslaan in Emmen iets gezien dat u is opgevallen? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). In het betreffende gebouw zijn vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Ook kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open.

Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie ­­via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u op de Themapagina ‘Hoe te handelen bij aantreffen van een mogelijke drugslab'