Terrorismeverdachte uit Gorinchem aangehouden

Stockfoto politie

De man wordt verdacht van deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven. De verdachte zou tot 2018 in de Syrische burgeroorlog betrokken zijn geweest bij de terroristische organisaties Islamitische Staat en/of Jabhat al-Nusra.



Aangehouden

De verdachte zat al vast op verdenking van andere gepleegde misdrijven en is vandaag, na zijn invrijheidstelling uit voorlopige hechtenis, aangehouden in de Rechtbank te Dordrecht. Begin volgende week wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris.