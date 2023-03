Wie overviel snackbar Nieuwenoord?

Het was rond 20.15 uur toen er een getinte man de snackbar binnenkwam met een donkere broek, krullend haar en rond de 17 jaar oud. Hij bedreigde een medewerker met een vuurwapen, wat later een nepvuurwapen bleek, maar niet van echt te onderscheiden. Hij sloeg vervolgens met een hard voorwerp tegen het hoofd van het slachtoffer en ging er zonder buit vandoor. Het 30-jarige slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De politie is meteen een onderzoek gestart en op zoek gegaan naar de overvaller, maar nog zonder resultaat.

Heeft u informatie?

Getuigen zijn hard nodig. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden of zelf gefilmd? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via de bekende kanalen: 0900-8844 of anoniem op 0800-7000, maar ook gemakkelijk via het bijgaande tipformulier.