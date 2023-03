Explosie gaat af bij woning, politie doet onderzoek

Bij de explosie raakte niemand gewond, maar raakte de woning wel beschadigd. Er werd direct een onderzoek ingesteld waarbij buurtbewoners bevraagd werden. Ook werden er camerabeelden veiliggesteld. Een dader is niet meer aangetroffen. De bewoner van het pand heeft aangifte gedaan.

Getuigen

Weet u meer van deze zaak? Bel dan met 0900-8844. U kunt ook anoniem melden via 0800-7000 of bel via 0900-8844 met TCI. Of vul een tipformulier in.