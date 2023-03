Oosterhouter aangehouden na bedreiging met vuurwapen

De politie kreeg om 12.15 uur een melding dat in een woning een man zijn partner zou bedreigen met een vuurwapen. De melding werd zeer serieus genomen. Er werd direct een arrestatieteam en een onderhandelaar gewaarschuwd. Terwijl de agenten voor de deur stonden, kwam de verdachte echter zelf al naar buiten. Agenten namen uit voorzorg hun vuurwapen ter hand. Hierop werd de 35-jarige man aangehouden. In de keuken werd na de arrestatie een vuurwapen met enkele patronen aangetroffen. De verdachte is in verzekering gesteld. Hij is al vaker met de politie in aanraking geweest. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.