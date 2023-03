Politie plaatst camera’s in wijk Kalsdonk

Aanleiding is het schietincident op de Philipslaan van vrijdag 3 maart. Toen werd er op klaarlichte dag een man neergeschoten. Politie, gemeente en andere partijen zijn toen rond de tafel gegaan om maatregelen te nemen in de wijk. Een van die maatregelen is het tijdelijk plaatsen van camera’s in de wijk door de politie. Dinsdagavond gingen agenten al in gesprek met wijkbewoners. De wijkagent stelt ook extra spreekuren in zodat bewoners bij hem terecht kunnen en de politie is, in samenwerking met de handhavers van de gemeente Roosendaal, extra aan het surveilleren in de wijk. De spreekuren zullen iedere twee weken zijn en starten op 14 maart van 14.00-15.00 uur. Ook handhavers van de gemeente zullen daarbij aansluiten.

Melden helpt!

De politie vraagt ook om verdachte situaties te blijven melden. Dat kan via 112 of 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.