Aanhouding van man die nog 2750 dagen straf moet uitzitten

Maasbree - De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft woensdagmiddag 8 maart op de snelweg A67 ter hoogte van Maasbree een 37-jarige man uit Polen aangehouden. De man stond internationaal gesignaleerd, omdat hij in Polen is veroordeeld voor een gevangenisstraf en nog 2750 dagen moet uitzitten. De Pool verbleef in Nederland en had geen vaste woon- en verblijfplaats, maar het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) van de Landelijke Eenheid kwam de man op het spoor. Omdat de man geregistreerd staat als mogelijk vuurwapengevaarlijk heeft de DSI de aanhouding verricht.