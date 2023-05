Politie onderzoekt ernstige mishandeling op festival Koningsnacht Groningen

De mishandeling vond plaats op woensdag 26 april, iets na 23:00 uur. Het slachtoffer getuigt dat er een woordenwisseling ontstond tussen hem en één verdachte, een opstootje volgde en het slachtoffer kwam ten val. We zoeken meerdere verdachten die de man vervolgens ernstig hebben mishandeld.

Beelden in onderzoek: getuigen gezocht

De politie is in het bezit van foto- en filmmateriaal waarop de mishandeling te zien is. We nemen deze beelden mee in het onderzoek. Het is mogelijk dat meerdere mensen de mishandeling hebben gezien of er beeldmateriaal van hebben gemaakt. Ben je getuige of heb je beeldmateriaal en heb je nog geen contact gehad met de politie? Dan vragen we je contact met ons te zoeken. Verspreid de beelden niet, deel ze alleen met de politie.

Bel 0900-8844 en vermeld het zaaksnummer 2023106730 om je tips door te geven. Je kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Als je beelden hebt, kun je die gelijk toevoegen.