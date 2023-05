Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar stroperij en illegaal wapenbezit

Stroperij

Stroperij is een ernstig milieudelict waar bij niet toegestane middelen worden gebruikt om de dieren op een gruwelijke wijze te doden. In veel van de gevallen worden de dieren afgeschoten om zelf op te eten, vanuit de sport of voor de verkoop.

Melding maken heeft zin!

Bent u getuige van een dier in nood of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neem dan telefonisch contact op met Meldpunt 144 of doe melding via onderstaande formulier. Maar dit geldt uiteraard ook voor stroperij, mocht u iets verdachts zien of horen, maak melding! U kunt ons bereiken via 0900 8844 of bij een heterdaadsituatie belt u 112. Liever anoniem melding maken? Dat kan ook via MeldMisdaadAnoniem, 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

