Man (45) snel aangehouden na reeks oplichtingen in Amersfoort

Kwetsbare ouderen gedupeerd

Rond 09:00 uur werd er aangebeld aan een woning aan de Chopinstraat. De bewoners van 86 en 91 jaar deden de deur open, waarna een man direct de woning instapte. Eenmaal in de woning vroeg hij om geld om daarmee naar zijn moeder te kunnen reizen. De man kreeg het geld en verliet de woning.

Later op de dag, rond 19:00 uur belde de man aan bij een andere woning gelegen aan de Liendertseweg in Amersfoort. De man wist het vertrouwen te winnen van de 72-jarige bewoner en wist hierdoor geld buit te maken. Het schuldgevoel is er niet, want iets na 00:00 uur belde de man wederom aan bij dezelfde woning, waarna de deur werd opengedaan. De man stormde naar binnen en griste de portemonnee weg. Na een heldhaftig optreden van de bewoner, wist de bewoner zijn portemonnee terug te krijgen. De verdachte vluchtte ditmaal zonder buit richting de Banckertstraat.

Rechercheonderzoek leidt tot aanhouding

Na de diverse meldingen startte de politie in Amersfoort een onderzoek naar de 45-jarige verdachte. Vanmorgen kwam er een nieuwe melding binnen over een oplichting van een 71-jarig slachtoffer. Wederom belde een man aan bij een woning, nu gelegen aan de Kwikstaartpad. Aan de deur vertelde de man het slachtoffer dat hij zichzelf buiten had gesloten en ontzettend dankbaar was dat er een buurman opendeed. De man vroeg het slachtoffer of hij binnen mocht komen, om zijn moeder te kunnen bellen. De verdachte wist in alle snelheid de portemonnee van het slachtoffer mee te nemen, waarna hij het huis verliet. Na uitvoerig onderzoek is de verdachte kort na dit incident aangehouden in Amersfoort. De man wordt verhoord en er wordt onderzoek gedaan naar zijn betrokkenheid en mogelijke relaties tussen deze vier oplichtingen.

Laat ze jouw vertrouwen niet winnen

Doe voor niemand open! Verwacht je geen bezoek? Herken je diegene niet die voor je deur staat? Laat de deur dan dicht. Zorg daarnaast er altijd voor om al je deuren af te sluiten bij vertrek. Ook al ben je “snel” terug. Daders weten zichzelf ontzettend snel toegang te verschaffen tot jouw woning.

Gesprek voor aan tafel

Helaas, zijn het vaak de (kwetsbare) ouderen die slachtoffer worden van fraude. Daarom doen wij een beroep op hun kinderen. Spreek wekelijks met je ouders over dit soort kwalijke praktijken. Maak ouderen ervan bewust dat ze voor niemand opendoen, die zij niet kennen. Samen creëren we de veiligheid.

Verdachte situatie

Ziet u een verdachte situatie bij uzelf of misschien wel bij uw buren? Bel dan direct 112. Heeft u dit in de afgelopen tijd zelf meegemaakt? Twijfel dan niet en neem contact met ons op via 0900 – 8844. Wil je een anonieme tip kwijt over een incident? Doe dit dan geheel anoniem via MeldMisdaadAnoniem 0800—7000 of klik op het onderstaand tipformulier.