Verdachte aangehouden na achtervolging

Rond 01.50 uur kreeg de politie een melding dat een mogelijk gestolen auto op de Vondellaan in Zandvoort reedt. Al snel werd het voertuig door de politie gesignaleerd aan de Zandvoortselaan in de richting van Heemstede. Hier passeerde de automobilist de politie en verhoogde hij zijn snelheid. Vervolgens is direct de achtervolging ingezet.

De achtervolging ging over de N201 via Hoofddorp richting Aalsmeer. In Aalsmeer, via de N196, werd de achtervolging met behulp van politie Amsterdam voortgezet door Schiphol-Rijk heen. Uiteindelijk kwam het voertuig door veel schade en een lekke band tot stilstand in het Amsterdamse Bos. Hier is de verdachte rond 02.15 uur aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Verdachte reed in op meerdere politievoertuigen

Tijdens de achtervolging maakte de man zich meerdere keren schuldig aan spookrijden, hardrijden en het negeren van stoplichten. Ook probeerde de verdachte meerdere politievoertuigen van de weg te drukken. Diverse dienstvoertuigen liepen hierdoor schade op. Gelukkig raakte niemand gewond, wel is er door meerdere politieagenten aangifte gedaan.

De verdachte zit nog vast. Tijdens het uitvoeren van een speekseltest is de man positief getest op het gebruik van verdovende middelen. Het incident wordt door de politie nader onderzocht.

2023088669