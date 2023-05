Getuigen gezocht: meerdere incidenten portiekflat Insulindeweg

Scootmobiel in brand

Op donderdagavond 27 april heeft het eerste incident zich voorgedaan. Rond 19.10 uur treffen bewoners een in brand gestoken scootmobiel buiten de portiek aan. De brand is dusdanig geweest dat het voertuig niet meer kan worden gebruikt.

Brandend object

In de nacht van zaterdag 29 april op zondag 30 april om 01.00 uur treft een politiemedewerker tijdens zijn surveillance een brandend object aan op de openbare weg. Dit is voor dezelfde portiek op de Insulindeweg waar enkele dagen ervoor de uitgebrande scootmobiel is aangetroffen.

Explosie

In de nacht van zondag 30 april op maandag 1 mei is er weer een incident geweest. Deze keer heeft er een explosie op een balkon aan de Insulindeweg plaatsgevonden. Ten tijde van de explosie was een bewoner aanwezig. Deze is niet gewond geraakt. Rond 02.00 uur horen bewoners in de portiek een harde knal. Een explosief zou zijn gegooid op een balkon van een woning. Vervolgens zou er een ruit zijn vernield en heeft de bewoner ook schade in haar woning door de explosie.

Getuigenoproep

De recherche wil graag weten wie er verantwoordelijk zijn voor deze incidenten. Heeft u meer informatie die het onderzoeksteam kan helpen dan horen we dat graag. Beeldmateriaal van bijv. een dashcam, RingMydoorbell of andere beeldmateriaal is ook welkom. Via onderstaande mogelijkheden kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Vergeet u alstublieft bij het bellen niet om proces-verbaalnummer PL1300_2023095689 door te geven. Zo weet de centralist over welke melding u het heeft.