Getuigen gezocht: gewapende overval tankstation Hendrick Staetsweg

Zondagavond omstreeks tien uur kreeg een medewerker van een tankstation aan de Hendrick Staetsweg de schrik van zijn leven toen een man de winkel kwam binnenstormen. Bij de kassa haalde hij een wapen tevoorschijn waarna hij de medewerker bedreigde. Uiteindelijk is de verdachte er zonder buit vandoor gegaan, de medewerker bleef enorm geschrokken achter.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident en/of de verdachte. Mogelijk heeft u iets opvallends gezien of gehoord. Ook camerabeelden zijn welkom. Info doorgeven kan via de onderstaande opties of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).