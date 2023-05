Dodelijk verkeersongeval in de Heen

Het slachtoffer reed met zijn auto over de Schansdijk in de richting van de Oude Vlietpolderdijk. Hij kwam kennelijk na een bocht met de linkerwielen in de berm en botste vervolgens met de voorzijde tegen een boom. Hierdoor gleed het voertuig het talud af en belandde op zijn dak. De bestuurder werd door de brandweer uit het voertuig gehaald, waarna hij nog tevergeefs is gereanimeerd. De politie heeft ter plaatse nog een onderzoek ingesteld. Er zijn geen aanwijzingen is gevonden dat er nog andere betrokkenen zijn bij het ongeval.