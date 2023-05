Zeven aanhoudingen na overval tabakszaak

Foto: Inter Visual Studio

Eenmaal binnen worden de medewerker en enkele aanwezige klanten direct met een vuurwapen bedreigd. De tweede overvaller is gewapend met een hamer. Onder bedreiging van het vuurwapen wordt de medewerker gedwongen om een geldbedrag af te staan. Zodra de buit binnen is, springt het tweetal op een motorvoertuig en vluchten ze in de richting van de Van Gentstraat.