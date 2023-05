Man (24) aangehouden voor brandstichting Prinsegracht

Den Haag - De politie heeft op dinsdag 9 mei in Den Haag een 24-jarige man aangehouden die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij een brandstichting. In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 april is er brand gesticht in een appartementencomplex aan de Prinsegracht in Den Haag.