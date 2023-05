Update onderzoek poging doodslag station Bijlmer ArenA

Verklaringen verdachten

Over de toedracht van het ernstige geweldsincident kunnen nog geen concrete uitspraken worden gedaan. De politie gaat op dit moment in het nog lopende onderzoek niet verder in op de individuele verklaringen van verdachten. Als zij iets verklaren over een mogelijke aanleiding van het geweld, dan gaat de recherche daar uiteraard verder onderzoek naar doen. Waarnemingen van getuigen zijn hierin erg belangrijk en de politie wil deze waarnemingen niet kleuren met informatie over een eventuele aanleiding. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident, maar nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op.