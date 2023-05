Transport met gevaarlijke stoffen technisch niet in orde

Op de Rijksweg A58 zagen agenten van Team Verkeer rond 18.00 uur een vrachtauto combinatie rijden. Op dit voertuig ontbrak een waarschuwingsbord. Daarop kreeg de bestuurder en volgteken en is hij gecontroleerd. Bij deze controle bleek dat het voertuig gevaarlijke stoffen vervoerde die niet gezekerd waren.

Tevens bleken de banden niet in orde, had het voertuig gescheurde remschijven en waren de bevestigingen van de schokbrekers gescheurd of los. Ook werkten niet alle lichten correct. Daarnaast werd ook de aslast (het maximale gewicht op twee wielen) van de trekas overschreden.

Voor de technische gebreken, de aslast overschrijding, het ontbreken van het waarschuwingsbord en het niet zekeren van goederen, heeft de bestuurder processen-verbaal gekregen.

Het voertuig is uiteindelijk onder politiebegeleiding naar de werkplaats gebracht voor reparatie van de technische gebreken, alvorens de 56-jarige bestuurder zijn weg weer mocht vervolgen.