Informatie gezocht - vermoedelijk gedumpte honden Vliegenbos en Boeninlaan

De hond gevonden in het Vliegenbos betreft een Cane Corso-teefje met donkere vacht en heeft vermoedelijk al eens pups gekregen. De andere hond, aantroffen in de omgeving van de Boeninlaan, is een niet-gecastreerde reu, een American Bully XL. Hij heeft een lichtbruine vacht met witte borst en buik, witte tenen en een wit stuk op de neus. Deze hond was bij aantreffen agressief naar onbekenden, vermoedelijk uit angst.

Informatie delen

Weet u meer over één van deze honden? Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaksnummer te vermelden: 2023082471 (Cane Corso) of 2023101039 (American Bully XL). Anoniem melding doen? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of ga naar meldmisdaadenoniem.nl.