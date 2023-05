Aanhoudingen na vechtpartij op Koningsdag

De mishandeling werd donderdag 27 april gemeld. Op videobeelden was te zien hoe een groep jongeren een man mishandelde op het Emmapark. Het slachtoffer viel op de grond en werd terwijl hij de op de grond lag, geschopt en geslagen. Beide verdachten zijn donderdag 11 mei thuis aangehouden. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Pijnacker en een 16-jarige jongen uit Delfgauw aangehouden. De 14-jarige verdachte wordt vandaag voorgeleid. De politie onderzoekt of er een verband is met de mishandeling die op 8 mei in Pijnacker Noord plaatsvond.

Informatie nog steeds welkom

Het onderzoek naar deze mishandeling is in volle gang. Ook uw bijdrage zou in dit onderzoek kunnen helpen. Heeft u op Koningsdag, 27 april, iets gezien van deze mishandeling op het Emmapark? Of heeft u op een andere manier informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? En heeft u ons nog niet gesproken, neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.