Drie aanhoudingen voor brandstichting en explosie Crooswijkseweg

De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken met een enorme toename van het aantal explosies. Dit jaar vonden er in de regio al meer dan vijftig explosies plaats, waar het er vorig jaar 49 waren, in het totale jaar. De politie schaalde op. Zowel in het toezicht en de surveillance als in de opsporingscapaciteit. De onderzoeken naar de explosies zijn in volle gang. Dit jaar hield de politie in de regio al zo’n 45 verdachten aan voor het excessieve geweld (explosies en schietpartijen).



Rol aangehouden verdachten

Met het plaatsen van de explosie nemen de daders het risico op zwaar gewonden of erger, doden. Rechercheurs van de Forensische Opsporing die altijd onderzoek doen na de explosies, zien regelmatig zulke krachtige brandbommen of explosieven dat het een wonder is dat er niet meer en zwaardere gewonden zijn gevallen. Om deze reden is het plaatsen van een explosief een ernstig delict dat verdachten over het algemeen zwaar aangerekend wordt. Wat de exacte rol en mate van betrokkenheid is van de nu aangehouden verdachten wordt nog nader onderzocht.



Brandstichting 29 april

Een alerte getuige meldde in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 april een verdachte situatie bij het alarmnummer. De melder zag rond 3.00 uur twee mannen die zich verdacht ophielden bij een winkelpand. Ook rook de melder een rare lucht. De melder heeft mogelijk een explosie weten te voorkomen, want toegesnelde agenten troffen bij het winkelpand een fles met een vloeistof aan. Gelukkig raakte niemand gewond. De fles is veilig gesteld voor sporenonderzoek door de Forensische Opsporing. Er waren camerabeelden die zijn getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.



Explosie 30 april

De volgende nacht werden buurtbewoners rond 02.30 uur opgeschrikt door harde knallen. Er bleek een explosief af te zijn gegaan. Ook dit keer raakte gelukkig niemand gewond. Getuigen hebben na de explosie een jongen zien wegrennen over de Boezemsingel. Deze jongen zou in het donker gekleed zijn. Ook van deze aanslag zijn camerabeelden die zowel in Bureau Rijnmond als Opsporing Verzocht zijn getoond.



Het onderzoek leidde tot de aanhoudingen van de drie verdachten die vrijdagochtend zijn aangehouden.



Melden helpt

Door alerte buurtbewoners die 112 belden vanwege een verdachte situatie zijn al eerder aanslagen voorkomen. Ook zijn tips essentieel bij het oplossen van zaken. Weet u meer over één of meerdere explosies of schietpartijen of van handel in drugs, vuurwapens of vuurwerk, meld het! Hoe klein deze informatie soms ook lijkt, alles kan helpen deze vorm van geweld te stoppen. Dus heeft u tips of anderszins informatie die kan helpen in het onderzoek? Meld het! Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088-6617734.