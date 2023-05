Man aangehouden na ontdekken drugslab

Het was gisteren rond 17.00 uur toen agenten na een tip de woning doorzochten.

Ze vonden in de woning en in de kelder verdovende middelen.

De bewoner wordt verdacht van de productie, verwerking en handel in van verdovende- en versnijdingsmiddelen.

Hij is aangehouden. Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) hebben ter plaatse een uitgebreid onderzoek ingesteld. Het lab is ontmanteld.