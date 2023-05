Man gooit blikje naar agent

Bij het operationeel centrum komt rond 00.35 uur een melding binnen dat een man op de Rembrandtlaan een auto zou vernielen. De man is dan inmiddels daar weg en agenten kijken in de omgeving naar hem uit. Op de President Rooseveltlaan zien ze een persoon die voldoet aan het signalement. De agent stapt uit politieauto en direct gooit de verdachte een blikje frisdrank in zijn richting. Hij weet het blikje te ontwijken en vervolgens raakt het blikje het politievoertuig waardoor de ruit beschadigd. De agent arresteert de man en gebruikt hierbij een stroomstootwapen. De verdachte zit vast voor verhoor.