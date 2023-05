Getuigen gezocht explosie bij woning

Uit onderzoek blijkt dat beide explosies rond hetzelfde tijdstip - 02.35 uur - plaatsvonden op respectievelijk 11 op 12 mei en 12 op 13 mei. In het huis was niemand tijdens de explosies aanwezig. En niemand raakte gewond. Wel ontstond er bij de voorzijde van het huis schade. De explosies zijn door een nog onbekend explosief veroorzaakt. De forensische opsporing doet onderzoek hiernaar.

De politie doet onder andere buurtonderzoek en vraagt eventuele getuigen of personen met meer informatie en/of camerabeelden om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.