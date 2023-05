Getuigen gezocht steekincident Zoetermeer

Op vrijdag 12 mei krijgen agenten een melding van een steekincident. Als zij op het Stadhuisplein aan komen treffen ze daar een gewonde man aan. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis. In de omgeving van het incident wordt kort daarna een verdachte aangehouden, hij is naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. De politie doet onderzoek, zo wordt er gesproken met getuigen en worden er beelden van de omgeving uitgekeken.

Getuigen

Het onderzoek is op dit moment in volle gang en de recherche verzoekt getuigen die informatie of beelden van de omgeving Stadhuisplein hebben die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek, contact op te nemen via 0900-8844. Tips kunnen ook anoniem gedeeld worden via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.