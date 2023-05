Getuigen gezocht explosie Bilderdijkstraat

Het is rond 01.30 uur als er een melding binnenkomt van een explosie. De bewoners van de woning in die portiek zijn geschrokken, maar gelukkig allemaal ongedeerd gebleven. Door de enorme rookontwikkeling zijn zij ter plekke gecontroleerd door de ambulance. Even later konden de bewoners van de drie appartementen weer terug hun woning in.

De schade aan de portiek is goed te zien, gesproken ruiten en zelfs een ontzette pui. Het team explosievenverkenning en de forensische opsporing hebben ter plekke in en rondom de woning onderzoek gedaan. De recherche gaat verder met dit onderzoek.

Camerabeelden, getuigen en informatie gezocht

Voor het onderzoek zijn getuigen en camerabeelden zeer welkom. Heeft u beschikking over een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera in deze straten of omliggende straten en is daarop rond de genoemde tijdstippen iets verdachts te zien, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat de beelden achter via onderstaand tipformulier. Heeft u informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, deel dit alstublieft. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 - 661 77 34.