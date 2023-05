Gewapende winkeloverval

Een nog onbekende man eiste geld onder bedreiging met een steekwapen. Hij wist met een onbekend bedrag te vluchten. De politie heeft een Burgernetbericht verstuurd. Ze is op zoek naar een lange, slanke man van ongeveer 25-35 jaar, gekleed in zwarte sportkleren. De politie is een onderzoek gestart en wil graag met u in contact komen als u meer informatie hebt over deze zaak.