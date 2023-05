Aanhoudingen na fors geweld

Zondagmiddag 14 mei rond 16.20 uur kreeg de politie een melding van een forse mishandeling net buiten het zwembad aan de Sportlaan. Ter plaatse bleek dat een meisje van 10 jaar door in ieder geval twee personen fors was mishandeld. Op aanwijzingen van omstanders konden agenten direct een 18-jarige verdachte aanhouden. Korte tijd later werd in zijn woning een 43-jarige verdachte aangehouden. De meisje is ter controle en behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.



Beelden op sociale media

Op sociale media circuleren beelden van het incident waarop de mishandeling (deels) te zien is. De politie verzoekt in het belang van het meisje die beelden niet verder te verspreiden. De impact van die beelden is voor direct betrokkenen groot en schadelijk. De twee verdachten zijn ingesloten voor verhoor. De politie zet het onderzoek voort. De aanleiding tot het incident is nog niet bekend.