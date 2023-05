Man aangehouden voor inrijden op agent

Een groep scooterrijders vertoonde zeer gevaarlijk rijgedrag. Zo werd er door rood gereden, tegen het verkeer in gereden en over het trottoir gereden. Toen agenten een van de bestuurders wilden controleren, ging deze er in hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in, tijdens de achtervolging reed de bestuurder op een parkeerplaats aan de Neherkade in hoge snelheid op een van de agenten af. De agent loste een waarschuwingsschot, waarna de verdachte stopte en werd aangehouden. Het gaat om een 17-jarige man uit Poeldijk. Hij is naar het politiebureau overgebracht voor verhoor.