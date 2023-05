Bestuurder VW Golf vlucht bij controle; agent lost schoten

Even na 23:30 uur gaven agenten een stopteken omdat het rijgedrag opviel en tijdens de controle zagen ze dat de inzittenden zich nerveus gedroegen. De bestuurder greep naar zijn broeksband en nog voordat agenten konden zien waarnaar hij greep, scheurde hij hard weg. Daarop voelde een agent zich genoodzaakt een aantal schoten te lossen. De zwarte Volkswagen Golf verdween kort uit beeld en werd even later leeg aangetroffen op de kruising van de Tiengemetensingel en de Melissantstraat. De auto is voor sporenonderzoek in beslag genomen. Op dit moment wijst niets erop dat iemand gewond is geraakt.

De politie spreekt graag met mensen die de VW Golf hebben zien rijden vanaf de Strevelsweg of meer weten over de drie mannen die erin zaten. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden. Dat kan ook anoniem.