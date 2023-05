Woning beschoten Ochtenhof

Rond 18.00 uur krijgen medewerkers van het Operationeel Centrum een melding van een kogelgat in een woning aan het Ochtenhof. De melder die tevens bewoner is, zou net zijn thuisgekomen en een kogelgat in de woning hebben aangetroffen. De recherche en medewerkers van forensische opsporing zijn ter plaatse gegaan en hebben in- en om de woning onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Uit onderzoek blijkt dat tussen 13.00 uur en 13.30 uur een voertuig voor de woning is gereden en vanuit daar iemand de woning heeft beschoten.



De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten over dit voertuig of de aanleiding waarom deze woning is beschoten. Heeft u meer informatie die de recherche kan helpen in het onderzoek? Dan spreekt de recherche u graag. Camerabeelden zijn ook welkom. Deze kunt u via onderstaande tipformulier uploaden. Besluit u om te bellen? Vergeet u dan niet om proces-verbaalnummer 2023106276 door te geven. Zo weet de centralist over welke zaak het gaat.