Zes paarden in beslag genomen

Paarden veilig ondergebracht

De politie heeft vanaf 2018 meerdere meldingen ontvangen over het welzijn van de zes paarden op deze locatie. Naar aanleiding van deze meldingen heeft de politie in afstemming met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de officier van justitie besloten de paarden in beslag te nemen. De paarden worden ondergebracht op een locatie waar zij de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Getuige van dierenmishandeling of verwaarlozing? Doe melding!

Ziet u dat een dier wordt mishandeld of verwaarloosd? Bel dan met 144 of bij spoed met 112. Bent u getuige geweest van dierenmishandeling? Dan kunt u dit ook melden via 144 of anoniem via 0800-7000.

Bij mishandeling of verwaarlozing van dieren is de verklaring van één of meer ooggetuigen of ondersteunend beeldmateriaal vaak onontbeerlijk om de dader(s) te kunnen vervolgen.

EY 2023214821