Politie zoekt getuigen van mishandeling Heerhugowaard

Toen de jongen maandag 15 mei rond 14.10 uur langs jongerencentrum The Gate aan de Deimoslaan fietste, passeerde hij een groep van vier personen. Tijdens het passeren werd de jongen uit het niets door één persoon van zijn fiets geschopt. Vervolgens is het slachtoffer meermaals door twee personen geschopt en geslagen. De jongen liep licht letsel op en is gecontroleerd door de huisarts.

Getuigenoproep

Het slachtoffer wist uiteindelijk te ontkomen, nadat een bestuurder van een auto stopte om poolshoogte te nemen. De politie komt graag in contact met deze bestuurder.

Ook is de politie op zoek naar de verdachten in deze zaak. Het signalement van de verdachten is als volgt:

Verdachte 1:

Man

Getinte huidskleur

Droeg een zwarte jas

Ongeveer 1,50 meter lang

Verdachte 2:

Man

Lichte huidskleur

Ongeveer 1,75 meter lang

Droeg zwarte kleding

Naast de twee verdachten, waren er ook nog twee betrokkenen aanwezig. Zij hebben het slachtoffer niet mishandeld, maar de politie komt wel graag met hen in contact.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u getuige zijn geweest van de mishandeling aan de Deimoslaan, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023099909