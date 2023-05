Persoon aangehouden na aantreffen verdovende middelen in woning

Agenten troffen in de woning een persoon die direct is aangehouden. In een berging van de woning vond de politie 10 kilo heroïne, 3 blokken hasj en een hoeveelheid BMK. BMK is een grondstof voor de productie van synthetische drugs.

De persoon is ingesloten voor verhoor en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Integrale drugsaanpak Zaanstad

De gemeente Zaanstad, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Douane werken intensief samen om drugscriminaliteit in Zaanstad tegen te gaan. Deze samenwerking wordt ondersteund door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH). Door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen, kan criminaliteit effectiever worden bestreden, wordt ondermijning tegengegaan en de maatschappij weerbaarder gemaakt. Samen willen de partners voorkomen dat inwoners van Zaanstad betrokken raken bij ondermijning en zo slachtoffer worden van overlast, dwang, dreiging en geweld. De inwoners zijn bij het signaleren en melden van ondermijnende criminaliteit onmisbaar. Verdachte situatie? Meld het bij de politie (0900-8844), of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).