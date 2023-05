Getuigen gezocht na dodelijke aanrijding Haarlemmerweg

Foto: Inter Visual Studio

De aanrijding vond even na 14.00 uur plaats tussen een personenauto en een scooter. De auto bereed de rijbaan van de Haarlemmerweg, komende uit de richting van Amsterdam en gaande in de richting van Halfweg. De scooter bereed de rijbaan van de Australiëhavenweg, komende uit de richting van Westpoort en gaande in de richting van de Ruys de Beerenbrouckstraat. Bij de botsing die op de kruising volgde, overleed de 17-jarige bestuurder van de scooter ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder van de personenauto raakte lichtgewond. Hij is - zoals gebruikelijk bij dergelijke ernstige ongevallen - aangehouden. De weg is enige tijd gestremd geweest voor al het verkeer.