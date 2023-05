Verdachte aangehouden voor mishandeling gemeentemedewerkers

Het team van gemeentelijke opsporingsambtenaren voerde een controle uit in de Marnixstraat toen de verdachte kwam aanlopen en de opsporingsambtenaren begon te beledigen. Hierop wilde de BOA’s de verdachte aanhouden, maar deze ging er vandoor. Toen de opsporingsambtenaren de verdachte verderop in de straat wilden aanhouden, spoot hij pepperspray in het gezicht van de BOA’s. Hierop is de verdachte, een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats, aangehouden voor mishandeling en overgebracht naar het politiebureau voor onderzoek. Hij is vrijdag 19 mei voorgeleid bij de rechter-commissaris.



Geweld tegen hulpverleners

Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners zoals gemeentelijke handhavers. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Politieagenten en gemeentelijke handhavers werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen ze naar voren voor de veiligheid van ons allemaal.