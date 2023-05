Man in been geschoten in Schiedam; politie zoekt getuigen

Even na middernacht kreeg het tweetal ruzie waarbij de Rotterdammer in zijn been werd geschoten. Hij was aanspreekbaar en werd na behandeling ter plaatse overgebracht naar een ziekenhuis. Een direct onderzoek door agenten in de omgeving leverde nog geen aanhouding op. Rechercheurs namen het onderzoek over. Om een goed beeld te krijgen van de aanleiding en vooral wie de schutter is, spreken we graag met getuigen. Heeft u informatie of beelden? Laat het ons weten via onderstaande mogelijkheden. Dat kan ook anoniem.